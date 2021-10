‘Assinem já o impeachment’, pede Xuxa ao lamentar mortes por Covid-19

Na tarde deste domingo (10), Xuxa usou sua rede social para lamentar as 600 mil mortes por covid-19 e, mais uma vez, pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Na publicação feita em seu perfil no Instagram, a apresentadora compara o número de mortos com a lotação do estádio Maracanã e de um Boing 747, aeronave que já teve recorde de capacidade de passageiros.

“Não adianta dizer que é culpa da covid, do jornalismo, do mundo que critica ‘ele’. Quando as pessoas vão ver que estão sendo enganadas? Assinem já o impeachment”, escreveu em publicação. Nas imagens, o logo do Governo Federal ainda aparece com a sátira: “Governo Funeral: Minha especialidade é matar”, escreveu ela na legenda do post.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Xuxa detona Bolsonaro na internet. Durante a pandemia do novo coronavírus, a eterna Rainha dos Baixinhos criticou a má gestão do chefe de Estado diante da crise sanitária, como a falta de vacinas, aglomerações, além de pedir o impeachment do presidente do Brasil.

Veja a publicação de Xuxa:

Instagram will load in the frontend.

Saiba mais