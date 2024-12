Assinatura de acordo Mercosul-UE pode levar 1 ano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2024 - 9:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 11 DEZ (ANSA) – A assinatura do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia pode levar até um ano.

A previsão foi passada à ANSA por um funcionário de alto escalão da Comissão Europeia, poder Executivo da UE, após o anúncio da conclusão das negociações entre os dois blocos, na semana passada, no Uruguai.

Segundo essa fonte, a análise legal do texto deve começar em janeiro de 2025, enquanto a tradução para 23 línguas deve partir em fevereiro. “A tradução pode exigir de quatro a seis meses”, de acordo com o funcionário, com uma possível aceleração se houver “vontade política de fazer isso”.

Para efeito de comparação, o acordo comercial da UE com o Chile foi concluído em dezembro de 2022 e assinado exatamente um ano depois, com previsão de entrar em vigor em 1º de fevereiro de 2025.

Os últimos anos de negociações entre Mercosul e UE se concentraram em temas como compras governamentais, tarifas de exportação, setor automotivo e as normativas ambientais do bloco europeu.

Para ser ratificado após a assinatura, o acordo precisará do aval do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, órgão que reúne representantes dos governos dos 27 Estados-membros. Países como França e Polônia, pressionados por agricultores, prometem tentar barrar o tratado. (ANSA).