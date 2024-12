Assim como Selton Mello, o casamento não é o sonho de todo mundo; especialista explica

Letícia Senai Letícia Sena https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 10/12/2024 - 13:20 Para compartilhar:

O ator Selton Mello, de 51 anos, que sempre foi bastante discreto quando o assunto é sua vida pessoal, falou sobre a escolha de viver solteiro, com uma rotina tranquila. Durante sua participação no programa “Saia Justa”, do GNT, ele revelou que nunca teve o sonho de casar ou formar uma família e garantiu que está plenamente satisfeito com a decisão.

“Pode ser que eu case, mas não é algo que eu queira ou pense. Nunca foi um sonho para mim”, disse Selton, deixando claro que, embora não descarte a ideia, isso nunca foi uma “meta” em sua vida.

O intérprete de Rubens Paiva no filme ‘Ainda Estou’ Aqui também relatou, na atração, que, com o passar dos anos, se tornou cada vez mais apegado à tranquilidade de sua rotina e já não sente o mesmo entusiasmo para sair como antes. “Teve uma fase em que você vai para todo tipo de lugar, mas hoje em dia eu não quero ir para lugar nenhum. Estou cansadíssimo”, confessou.

Para ele, a vida de solteiro é sinônimo de liberdade e de uma vida boa. “Você vai se acostumando com a sua rotina, e isso é um problema, porque começa a gostar muito dela. É claro que estar com alguém pode ser legal, mas eu gosto dessa minha vidinha boa.”

“O silêncio é maravilhoso. É importante para recarregar minha bateria social e reorganizar as ideias”, afirmou, mostrando que valoriza sua conexão consigo mesmo.

Vale lembrar que, apesar de nunca ter se casado, Selton Mello já namorou algumas mulheres famosas, como as atrizes Danielle Winits, entre 1994 e 1997, e Andréa Leal, entre 2000 e 2002. O artista também já viveu um breve affair com Luana Piovani.

Casamento não é o sonho de todo mundo

“O casamento é, antes de tudo, uma escolha pessoal. Não é algo que pode ser decidido com base na opinião de terceiros, famosos ou não, porque o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Assim como um medicamento pode ser eficaz para alguém e ineficaz para outro, o casamento deve ser entendido como uma decisão individual e não imposta por pressupostos sociais ou religiosos”, diz o psicólogo Alexander Bez ao site IstoÉ Gente.

Segundo o especialista, muitas pessoas hoje se casam sem estarem apaixonadas ou sem o amor verdadeiro, aquele que combina paixão e companheirismo. “Relações baseadas apenas no amor ‘puro’ ou superficial tendem a não durar, porque o que sustenta o casamento é o amor passional, aquele que inclui carinho, dedicação e até a conexão sexual. Casamentos sem esse alicerce tornam-se frágeis, e as pessoas que desvalorizam essa instituição frequentemente não compreendem sua profundidade ou importância.”

A influência de opiniões externas

Cada pessoa tem o direito de dizer que o casamento não é para si, mas isso não significa que essa experiência será a mesma para todos. Celebridades ou figuras públicas, ao generalizarem suas opiniões, podem influenciar outras pessoas de forma equivocada, desencorajando escolhas que poderiam levar à felicidade. Para muitas pessoas, especialmente aquelas com personalidades românticas ou tendências depressivas, a vida a dois é fundamental para o bem-estar emocional.

Estudos mostram que o companheirismo pode prevenir ou minimizar sintomas depressivos, pois a solidão é um fator agravante de problemas psicológicos. Embora a solitude, entendida como momentos curtos de introspecção, seja saudável, a solidão prolongada tem efeitos destrutivos, enquanto relacionamentos amorosos oferecem suporte emocional e estabilidade.

Responsabilidade no casamento

Casar não é apenas compartilhar momentos felizes, mas também assumir responsabilidades. O casamento exige maturidade, compromisso e a disposição para ceder e dividir. Aqueles que evitam essas responsabilidades muitas vezes o fazem por imaturidade ou egoísmo, não porque o casamento em si seja inviável. É preciso entender que o sucesso de uma união está em ambos estarem dispostos a se complementar, formando uma parceria baseada em respeito e dedicação mútua.

Solidão X Solitude

A solidão não é sinônimo de liberdade ou recarga de energia. Pelo contrário, ela tende a acentuar aspectos depressivos e prejudicar a saúde mental. Já a solitude, que consiste em momentos planejados de introspecção, é saudável, mas deve ser breve e equilibrada com relacionamentos significativos.

O casamento, quando encarado com seriedade e construído sobre amor, respeito e compromisso, é uma das experiências mais enriquecedoras. No entanto, aqueles que não se sentem preparados ou dispostos a assumir essa responsabilidade devem refletir antes de dar esse passo, pois casar sem propósito ou sentimento é tão prejudicial quanto evitar o casamento por medo ou influência externa. Em última análise, cada indivíduo deve encontrar o equilíbrio que melhor atende às suas necessidades emocionais e psicológicas, sem impor suas escolhas aos outros.