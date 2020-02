Assim como Maisa, Adriane Galisteu também aparece de máscara para se previnir do coronavírus

Curtindo uns dias de folga com a família na Itália, nesta quarta-feira (26), Adriane Galisteu publicou uma foto em sua rede social onde aparece usando uma máscara, que tampa a boca e o nariz, tudo para se previnir do coronavírus, vírus que infecta as vias respiratórias e se espalha através do contato direto e por gotículas de saliva expelidas por um portador ao tossir. No clique, Galisteu aparece na Praça do Povo, uma dos pontos turísticos de Roma.

“Bela e Pronta”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Assim como Adriane, Maisa Silva também surgiu na web usando uma máscara para se previnir da doença infecciosa. Em vídeos publicados em seu Instagram, ela afirmou que usar máscara não é nada demais e pediu que os fãs não fizessem alarde. “Viajo para fora do Brasil tem um tempo e sempre tem gente de máscara. São pessoas espertas, que não querem pegar doenças. Agora, né? É isso!”, disse Maisa.

Segundo noticiários, a Itália já tem 374 infectados e 12 mortes confirmadas. Os casos de coronavírus estão cada vez aumentando mais. Na noite da última terça-feira (25), um caso de coronavírus foi confirmado em São Paulo. Segundo as autoridades, o homem viajou a trabalho na região da Lombardia, na Itália.