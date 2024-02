Assim como Fabiana Justus: veja famosos que já foram diagnosticados com leucemia

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 15/02/2024 - 17:03 Para compartilhar:

No final do mês de janeiro, a influenciadora Fabiana Justus, de 37 anos, filha de Roberto Justus, comoveu seguidores, amigos e familiares ao revelar em sua rede social que foi diagnosticada com leucemia.

“Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento”, começou Fabiana.

Diagnóstico

A filha de Justus recebeu o diagnóstico após ir ao pronto-socorro “por conta de uma dor nas costas esquisita e febre”. “E desde então, eu não saí mais”, relatou.

“Já internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura. Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Eu acordo aqui no hospital e lembro que isso é verdade”, desabafou ela no Instagram.

Além de Fabiana Justus, a IstoÉ Gente lista abaixo alguns famosos que já foram diagnosticados com leucemia. Uns conseguiram a cura, já outros não resistiram e vieram a óbito. Confira!

Drica Moraes

Em 2010, a atriz Drica Moraes passou por um câncer de leucemia. Ela chegou a fazer um transplante de órgão e quimioterapia. Em entrevista ao ator Lázaro Ramos, Drica revelou ter ficado próxima da pessoa que salvou a sua vida.

“Eu fui salva por uma pessoa do interior do Mato Grosso, eletricista, que virou meu amigo, meu irmão. Um milagre da vida, muito legal o jeito que as coisas acontecem. É tão bom sobreviver a uma coisa grave porque você ganha um bônus, sabe? Parece que você sai do outro lado com uma poupança garantida de como aproveitar a vida melhor”, disse a famosa na ocasião.

Susana Vieira

No começo de 2018, a atriz Susana Vieira revelou no programa “Domingão do Faustão”, da TV Globo, que fez tratamento contra leucemia, doença contra a qual lutou por três anos.

Na época, a veterana teria sido cotada para um dos papéis principais da novela “O Sétimo Guardião”, mas deixou o elenco por problemas de saúde.

Royana Black

Em julho de 2020, a atriz Royana Black, que era bastante conhecida nos musicais da Broadway, morreu aos 47 anos, vítima de leucemia mieloide aguda. Segundo o obituário publicado pela família em uma página na plataforma de crowdfunding GoFundMe, a morte da artista foi “repentina”.

“Black tinha um sorriso e uma risada contagiosa, que poderiam iluminar até os dias mais sombrios. Ela era uma pessoa bonita por dentro e por fora. Ela era realmente um anjo na terra. A incrível energia e espírito de Royana farão parte de nossas vidas para sempre, e seus amigos e familiares querem lembrá-la e (também) ajudar seu marido, JP, nos momentos mais difíceis”, dizia o texto publicado na época.

Em homenagem à luta de Black, a família criou um fundo de doações para o tratamento da doença.





Silvio Berlusconi

Em junho de 2023, o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos. Ele estava internado no Hospital San Raffaele, em Milão, para tratar uma infecção pulmonar decorrente da leucemia mielomonocítica crônica (LMMC).

Berlusconi governou a Itália por três vezes, entre os anos de 1994 e 1995, 2001 e 2006 e 2008 e 2011, e era senador da República desde o fim do ano passado, integrando a base de apoio da premiê Giorgia Meloni.

