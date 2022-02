Assim como Brunna Gonçalves no BBB, aprenda a mudar o visual sem prejudicar os fios naturais

Dentro e fora do “BBB 22”, a contínua mudança de visual de Brunna Gonçalves se destaca, assim como Camilla de Lucas na edição passada do reality show. Ambas as sisters passaram por transição capilar e assumiram os fios crespos naturais, mas seguem gostando de inovar e, para isso, apostam no uso de diferentes laces.

As laces podem ser compostas por cabelos naturais ou fakes, o que varia a qualidade e valor do produto, sendo os fios reais mais caros, cerca de R$5 mil no Brasil, enquanto os sintéticos podem ser encontrados no valor de 300 a 500 dólares nos Estados Unidos, segundo Guilherme Guedes, hairstylist do salão TP Beauty Lounge, no Rio de Janeiro.

Diferente das perucas, as laces são mais naturais e, quando bem colocadas, passam a impressão que os fios saem do couro cabeludo. São ótimas opções para pessoas que desejam alterar a aparência sem prejudicar o cabelo natural, bem como para aquelas que estão na dúvida em aderir a um determinado corte e/ou cor.

Como usar e cuidar das laces

As laces têm infinitas variedades de estilo, cor e corte, e podem ser usadas por qualquer pessoa, inclusive as que têm cabelos volumosos. Nesse caso, o hairstylist indica trançar o cabelo bem rente a cabeça até embaixo, no estilo nagô, colocar uma meia por cima do penteado e na sequência encaixar a lace.

Para melhor fixação na testa e, consequentemente, um resultado mais natural, é preciso usar cola. Guilherme explica que o tipo de cola (fita, bastão ou líquida) varia conforme a necessidade individual.

Antes de vesti-la, é essencial estar com os fios naturais secos, para evitar a proliferação de fungos e desenvolvimento de micoses. “O couro cabeludo continua respirando com o uso delas, mas se você, por exemplo, molha e não seca direito no calor, tem que ficar atento para não dar problemas maiores”, alerta o especialista.

Assim como os cabelos naturais, as laces podem ser molhadas e também precisam de cuidados especiais. Para lavar os fios, o hairstylist recomenda tirar a peça da cabeça e fazer a higienização adequada. Na praia ou piscina, a indicação é evitar mergulhos e proteger os fios do excesso de sol e suor para prevenir danos.

Confira a seguir um tutorial de colocação de lace, feito por Camilla de Lucas em 2020:

