Assessora explica situação de brasileiros na Itália

SÃO PAULO, 18 ABR (ANSA) – Com o avanço da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) na Itália, muitos brasileiros que estavam no país europeu para tirar sua cidadania precisaram readaptar sua rotina. Por conta disso, a fundadora e administradora da Agenzia Rosso Passaporto, Janaina Travessim, relatou à ANSA como está sendo vivenciar esse momento.

– Como está a situação dos brasileiros que vocês auxiliam na obtenção da cidadania? Eles estão em quais cidades? O nosso perfil como empresa se demonstrou de relevante importância, pois o distanciamento físico não permitiu que nossos clientes vivessem também o distanciamento social. Pois, apesar do distanciamento físico ser necessário, não ocorreu um distanciamento social.

Continuam interagindo com a comunidade, sem se sentirem abandonados. Todos nossos clientes estão bem e respeitando as leis de medida de segurança propostas pelo governo: ficando em casa e saindo somente para a compra básica. – Qual o perfil dos brasileiros que estão no grupo? Não é um grupo homogêneo. Existem homens e mulheres de 19 a 60 anos. Alguns são casais jovens, formados, e que vieram buscar outras oportunidades para a própria carreira.

Alguns deles já vieram com o objetivo de viver na Itália e trabalhar por aqui. Outros, vieram para resolver a questão da cidadania e vivenciar experiências na Itália, que os permitirá de viver na Europa com melhores oportunidades de trabalho e estilo de vida. Como todos nós, inclusive no Brasil, foram pegos de surpresa por uma pandemia que, aqui na Itália, começou no norte do país. Em Ragusa, felizmente, existem “poucos” casos de coronavírus, se comparado com o restante da Itália, mas a cidade também paralisou e tivemos tempo de nos organizarmos antes do ‘lockdown’.

O fator comum entre todos os clientes é que inicialmente eles dependem do reconhecimento da cidadania italiana para dar o ‘restart’ em suas vidas.

– Quais são as maiores dificuldades que estão sendo encontradas – hospedagem, dinheiro, visto de permanência? Cada família mora em um imóvel alugado em próprio nome, portanto, não existe dificuldade com hospedagem. Além disso, possuem boas relações com os proprietários.

As dificuldades seriam a de um cidadão qualquer: dificuldade de trabalhar, visto de moradia que não permite muitos tipos de trabalho, isolamento físico. A nossa Província entendeu que estamos em emergência e que é momento de se ajudar, de tomar medidas para diminuir o contágio.

Na questão burocrática, com o ‘lockdown’, ocorreu a suspensão do atendimento ao público presencial. Já as práticas de cidadania, por não dependerem de público, estão em andamento. As prefeituras continuam garantindo os serviços à comunidade, trabalhando internamente. Claro, como em todos os setores de serviços, prioriza-se o trabalho online, remoto. Cada setor, com os seus próprios desafios.

Existe sempre uma fase de adaptação. Essa fase de adaptação foi prolongada por causa da emergência e, consequentemente, a preocupação financeira existe, sim. Estamos aguardando as novas diretrizes de quando a vida voltará à normalidade: pode ser daqui um mês, ou daqui mais meses.

Além da preocupação financeira, possuem preocupação com a carreira, de quando poderiam viajar com o passaporte italiano e de quando o restante da família poderia vir do Brasil. Agora, resta aguardar: os planos foram adiados.

O momento atual no Brasil é muito semelhante ao vivido pela Itália no início da pandemia: as diretrizes estão confusas, muitos ainda não acreditam que o vírus seja real. Para nós, vendo de fora essa situação confusa no Brasil, sentimos muito mais insegurança pelos os nossos familiares que estão por lá.

– Vocês chegaram a entrar em contato com a Embaixada do Brasil ou da Itália para tentar a volta deles ao Brasil? Se sim, qual o retorno que vocês obtiveram? Nossos clientes não pediram auxílio ao consulado brasileiro.

Eles vivem aqui, foi uma viagem programada e não possuem intenção de voltar ao Brasil. Além de já se sentirem italianos, graças ao nosso trabalho de integração em conjunto com a comunidade local. Aqui, não se sentem discriminados. As prefeituras se organizaram para que recebessem, inclusive, um auxílio-alimentação (cestas básicas). Sendo um problema mundial, entendem também que este é um período que teremos de enfrentar, não importa aonde estivermos no mundo.

– Como vocês estão lidando com as questões sanitárias para evitar que algum deles se contamine com a Covid-19? Ou ainda, há algum caso positivo para a Covid-19? Conscientizamos diariamente todas as atualizações do governo italiano em relação a Covid-19. Eles sabem que as medidas de proteção são extremamente necessárias e devem ser seguidas. Não deixo os meus clientes desassistidos, e estamos bem preparados para dar o suporte para cada uma das necessidades: oferecemos aula de italiano gratuita duas vezes na semana, propomos atividades de diferentes temas para interação virtual. Quando querem realizar alguma compra, eu sugiro que façam online e, às vezes, até faço compra por eles e mando entregar em casa.

O contato social continua, e intenso. Entre eles não existe nenhum caso positivo de Covid-19. Estão todos bem. No nosso caso, apesar do desconforto da quebra da rotina, estamos mais unidos e sensíveis às necessidades de cada um. (ANSA)