Assessor posta foto de Bolsonaro sem camisa após decisão do TSE: ‘Vítima’

O ex-secretário executivo do Ministério das Comunicações e advogado de Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, publicou uma foto do ex-presidente sem camisa no Instagram. A postagem, feita na sexta-feira, 30, exibe o militar com a cicatriz na barriga à mostra, fruto de cirurgias após uma facada desferida contra ele em 2018. Bolsonaro foi declarado inelegível na política até 20230 após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na legenda, Wajngarten reforça apoio a Bolsonaro. “Vítima, Dessa tal DEMOCRACIA, que joga há muito tempo fora das 4 linhas, não por palavras e sim por atos e decisões”, escreveu. Até o momento, a foto tem 33,1 mil curtidas.

O Tribunal Superior Eleitoral declarou o ex-presidente inelegível por oito anos, com placar de votos 5×2.

Entenda a condenação de Bolsonaro

Uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), levantada pelo PDT, pede que o TSE declare inelegíveis o ex-presidente e Walter Souza Braga Netto, candidato a vice na chapa concorrente à reeleição à Presidência da República em 2022. A legenda os acusa de cometerem abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, durante reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores estrangeiros, no Palácio da Alvorada, em 18 de julho de 2022.

A inelegibilidade deixa Bolsonaro fora das eleições de 2024, 2026 e 2028, podendo se candidatar apenas em 2030.

