Assessor iraniano está entre os 16 mortos em bombardeio israelense na Síria

Um assessor iraniano foi morto por um bombardeio israelense na manhã desta segunda-feira (3) no norte da Síria, reportou a imprensa iraniana, depois de uma ONG informar que o ataque deixou 16 mortos.

Desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, Israel lançou centenas de bombardeios contra as forças do regime de Bashar Al Assad e grupos pró-Irã que os apoiam.

A agência de notícias iraniana Tasnim informou que Saeed Abyar, um assessor mobilizado pela Guarda Revolucionária, foi morto no atentado.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) indicou anteriormente que 16 pessoas foram mortas no ataque israelense contra uma fábrica na cidade de Hayyan, a norte de Aleppo, e informou que as vítimas incluíam sírios e estrangeiros.

O Ministério da Defesa sírio afirmou em um comunicado que “depois da meia-noite (…) o inimigo israelense lançou um ataque (…) contra certas posições perto de Aleppo” e que “a agressão causou vários mártires e danos materiais”.

O OSDH, com sede no Reino Unido e que tem uma extensa rede de informantes na Síria, informou que equipes de resgate e bombeiros foram ao local do bombardeio para apagar os incêndios e tratar os feridos.

A organização acrescentou que a cidade de Hayyan é “controlada por grupos pró-iranianos compostos por sírios e estrangeiros”.

Os ataques israelenses na Síria se intensificaram desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, em 7 de outubro.

