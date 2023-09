++ Assessor de Zelensky diz que Papa tem posição ‘pró-Rússia’ ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/09/2023 - 10:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 8 SET (ANSA) – O principal conselheiro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o papa Francisco não pode servir de mediador no conflito com a Rússia por ter assumido uma posição “pró-Moscou”.

Essa é a declaração mais dura de um membro do governo Zelensky contra o Papa, que fez inúmeros apelos em defesa da Ucrânia e condenou a brutalidade das tropas russas.

“Não tem sentido em falar de um mediador chamado papa Francisco se este assume uma posição pró-Rússia que é evidente a todos”, disse Mykhailo Podolyak, principal assessor de Zelensky, em entrevista a uma emissora ucraniana. (ANSA).

