Assessor de Trump já foi detido pela PF por ordem de Alexandre de Moraes; saiba quem é

O candidato republicano Donald Trump foi eleito presidente dos EUA com 312 votos do Colégio Eleitoral após as eleições americanas, realizadas na terça-feira, 5. O principal assessor do político e porta-voz da campanha é Jason Miller, criador da rede social Gettr, usada majoritariamente pelo público conservador, que já foi detido no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Miller trabalhou como assessor de Donald Trump durante a campanha de 2016 e, após as eleições, o conselheiro recusou a oferta para ocupar o cargo de diretor de comunicações da Casa Branca. Apesar disso, o fundador da Gettr retornou como porta-voz da candidatura do republicano em 2020.

O assessor foi abordado pela PF (Polícia Federal) no Aeroporto de Brasília quando estava prestes a embarcar em um voo com destino aos EUA na terça-feira, 7 de setembro de 2021. Na ocasião, Miller foi levado pelas autoridades após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que apura as “milícias digitais”.

À época, Miller estava no Brasil para se reunir com o então presidente Jair Bolsonaro e seus aliados durante a Conferência da Ação Política Conservadora. Conforme um relatório da PF, o assessor de Trump teria ligado para Eduardo Bolsonaro pedindo ajuda no momento em que foi abordado.

O conselheiro do republicano passou por interrogatório e foi liberado após ficar em silêncio. Miller pôde retomar sua viagem aos EUA posteriormente.

De acordo com o site “Politico”, Jason Miller ganhou notoriedade no período em que trabalhou em candidaturas de políticos conservadores para a Jamestown Associates, empresa responsável pelos comerciais da campanha de Trump em 2016.

*Com informações do Estadão e da Reuters