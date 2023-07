Assessor de Lula recebe subsecretária de Estado dos EUA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/07/2023 - 8:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 20 LUG – Celso Amorim, assessor internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá com a subsecretária de Estado dos EUA, Victoria Nuland, para discutir temas como a guerra na Ucrânia.

“A subsecretária de Estado para Assuntos Políticos se reunirá com o assessor Celso Amorim e a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, além de outros oficiais do governo brasileiro, para discutir prioridades globais e regionais comuns, incluindo a promoção dos valores democráticos e a cooperação no Conselho de Segurança da ONU e no G20”, informou a Embaixada dos EUA em Brasília.

Este será o segundo contato entre funcionários dos dois países nos últimos dias. Na sexta-feira passada (14), o chanceler Mauro Vieira teve uma conversa com o secretário de Estado Antony Blinken.

Amorim acaba de acompanhar Lula na cúpula entre União Europeia e Celac, em Bruxelas, e esteve recentemente na Ucrânia e na Rússia, onde foi recebido pelos presidentes Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. (ANSA).

