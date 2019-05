Assembleia mundial da OIE vai destacar estratégias contra peste suína africana

São Paulo, 27 – A 87ª Sessão Geral da Assembleia Mundial de Delegados Nacionais da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) começou no domingo, 26, e vai até sexta-feira, 31, em Paris, na França. O evento deve reunir 182 países membros, informa o Ministério da Agricultura, em comunicado.

A Sessão Geral deve destacar as estratégias e trabalhos para conter a propagação da peste suína africana (PSA, na sigla em inglês) em território asiático e europeu; o uso prudente de antimicrobianos e o uso de dados para monitorar o desempenho das intervenções na saúde animal e análise da situação atual em todo o mundo.

Segundo o ministério, a presença das delegações dos países membros têm oferecido ao Brasil nos últimos anos a oportunidade de realização de reuniões bilaterais com países importadores de produtos de origem animal para discussão de protocolos sanitários e esclarecimentos e adequações de certificação sanitária.

Eventualmente, são estabelecidos acordos envolvendo parcerias em capacitação e prevenção das doenças dos animais.

O Ministério da Agricultura do Brasil está representado pelo delegado do Brasil junto à OIE e diretor do Departamento de Saúde Animal, Geraldo Moraes; pelo coordenador-geral de Sanidade Animal, Jorge Caetano; pela coordenadora de Informação e Epidemiologia, Márcia Mourão, e pelo coordenador de Assuntos Especiais, Jamil Gomes de Souza.

“O Brasil tem sido, nos últimos anos, um grande beneficiário dos resultados obtidos na harmonização das regras sanitárias, em especial com o reconhecimento do país como livre de febre aftosa com vacinação”, informou o diretor do Departamento de Saúde Animal da Secretária de Defesa Agropecuária, Geraldo Moraes.