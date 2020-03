Assembleia Legislativa de São Paulo realiza primeira sessão virtual

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) realiza nesta segunda-feira, 30, a primeira sessão extraordinária virtual da história do colegiado. O formato de discussão foi elaborado para evitar o risco de contaminação pelo coronavírus entre os parlamentares.

Na pauta do dia estão três projetos de decretos legislativos (PDLs) que tratam da decretação do estado de calamidade em todos os municípios paulistas e no Estado de São Paulo.