João Doria (PSDB) já é oficialmente governador de São Paulo. Ele foi empossado no cargo na manhã desta terça-feira, 1º, pela Assembleia Legislativa do Estado, em cerimônia de posse no Palácio 9 de Julho.

Os deputados paulistas também deram posse ao vice-governador eleito, Rodrigo Garcia (DEM). Os dois fizeram um compromisso formal prometendo respeitar a Constituição Federal, a Constituição do Estado e as leis.