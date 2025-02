Assembleia Geral da ONU aprova resolução ucraniana sobre guerra

NOVA YORK, 24 FEV (ANSA) – A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou nesta segunda-feira (24) a resolução ucraniana, que recebeu apoio da União Europeia, sobre o fim da guerra no leste europeu, que completou hoje três anos.

No pleito, a proposta apresentada por Kiev recebeu 93 votos a favor e 18 contrários, além de 65 abstenções.

A resolução ucraniana é mais extensa em comparação com a entregue pelos Estados Unidos e menciona que a invasão em larga escala promovida pela Rússia “continua a ter consequências devastadoras” não só para a Ucrânia, mas também para outras partes do planeta e para a estabilidade global.

O texto ainda menciona que as hostilidades de Moscou devem acabar e que as resoluções aprovadas anteriormente pela ONU precisam ser implementadas.

Por outro lado, o documento americano sobre o conflito em Kiev também foi aprovado pela Assembleia Geral, mas com emendas propostas pela UE. A Itália, inclusive, votou a favor da versão alterada do texto.

A resolução de Washington passou pelo pleito com 78 votos favoráveis, 16 contrários e 67 abstenções. A emenda russa à resolução americana, por sua vez, foi rejeitada com 71 nações votando contra e apenas 31 a favor.

De acordo com a imprensa americana, poucas horas antes das duas votações, os EUA pediram que a resolução ucraniana fosse retirada do caminho. Eles ainda propuseram seu próprio texto, chamado “Caminho para Paz”, que equipara as ações da Ucrânia às da Rússia e lamenta “a trágica perda de vidas no conflito”.

Os americanos também votaram na Assembleia Geral da ONU contra a resolução ucraniana apoiada pela UE.

“Precisamos de uma resolução que sinalize o comprometimento de todos os Estados-membros em trazer um fim duradouro à guerra e a resolução dos EUA faz exatamente isso”, disse a embaixadora americana, Dorothy Shea. (ANSA).