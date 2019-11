Assembleia em Veneza é alagada após negar mudança climática

ROMA, 15 NOV (ANSA) – A histórica inundação da última terça-feira (12) em Veneza alagou diversos edifícios da cidade, incluindo a Assembleia Regional do Vêneto, que havia acabado de rejeitar emendas que pediam o combate às mudanças climáticas.

Veneza é a capital da região e abriga seu poder Legislativo, dominado pela direita. A situação irônica foi relatada no Facebook pelo conselheiro regional Andrea Zanoni, que postou fotos da assembleia tomada pela água. Membro do Partido Democrático (PD), de centro-esquerda, ele disse que o episódio ocorreu por volta de 22h, quando o órgão discutia o Orçamento do Vêneto para 2020.

“Ironia do destino, a assembleia foi alagada dois minutos depois de a maioria ter rejeitado nossas emendas para combater as mudanças climáticas”, escreveu Zanoni, culpando os partidos Liga, Irmãos da Itália (FdI) e Força Itália (FI), que apoiam o governador Luca Zaia.

Segundo o conselheiro do PD, as propostas pediam financiamentos para fontes renováveis, a substituição dos ônibus a diesel por veículos menos poluentes e medidas para reduzir o impacto do descarte de plástico.

“Não tem imagem mais significativa que a água alagando a assembleia e forçando a fuga dos representantes do povo vêneto”, acrescentou. O governo regional também recebeu críticas do ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, do populista Movimento 5 Estrelas (M5S).

“A região, por ironia do destino, rejeitou uma proposta nossa sobre as mudanças climáticas e agora, em função dessas mesmas mudanças climáticas, a sala da assembleia regional ficou alagada”, disse o chanceler no Facebook. O próprio prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, também de direita, admitiu que as inundações se devem às alterações no clima, que aumentam o nível dos mares e colocam em risco zonas litorâneas.

A enchente da última terça foi a maior na cidade em 53 anos e alagou mais de 80% de seu centro histórico.

O órgão meteorológico da capital do Vêneto prevê novas inundações para os próximos dias. (ANSA)