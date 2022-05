Assembleia do Carrefour Brasil aprova compra do Grupo Big

SÃO PAULO (Reuters) – Assembleia de acionistas do Carrefour Brasil aprovou nesta quinta-feira a compra do Grupo Big, operação anunciada em março do ano passado, por mais de 7 bilhões de reais.

O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) marcou para 25 de maio a análise da transação, segundo o Diário Oficial da União.





O negócio vai expandir a presença da unidade brasileira do grupo francês em regiões como o Nordeste e o Sul do país em um momento de rápida expansão do atacarejo, cujo principal rival do Carrefour Brasil é o Assaí, detido pelo também francês Casino.

(Por Alberto Alerigi Jr.)