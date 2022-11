Assembleia do BID elege Ilan Goldfajn para presidência

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 20/11/2022 - 13:30 Compartilhe

WASHINGTON/CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – A assembleia de governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) elegeu o brasileiro Ilan Goldfajn como presidente da instituição focada na América Latina e Caribe.

Goldfajn vai substituir Mauricio Claver-Carone, o primeiro norte-americano a comandar o banco e que foi retirado do posto em meio a um escândalo de ética mês passado.

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, parabenizou Goldfajn pela eleição e afirmou que Washington quer trabalhar com o novo presidente do BID na implementação de um conjunto de reformas.

Com sede em Washington, o BID é um dos principais investidores na América Latina e no Caribe, responsável por 23,4 bilhões de dólares em compromissos financeiros em 2021 e centenas de projetos de infraestrutura, saúde e turismo.

O BID pode ser um campo de batalha para uma disputa geopolítica sobre as principais decisões de financiamento para seus membros, enquanto a América Latina luta contra inflação alta e desaceleração econômica.

Além do Brasil, outros quatro países – Argentina, Trinidad e Tobago, México e Chile – tinham nomeado candidatos para a presidência do BID.

Os governadores do BID geralmente são ministros das Finanças ou outras autoridades econômicas de alto escalão dos 48 países-membros do banco.

O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que fazia parte da equipe de transição do presidente-eleito brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha pedido o adiamento da eleição no BID até o próximo ano para que o indicado pelo Brasil possa refletir o novo líder eleito.

