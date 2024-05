Assembleia da ONU aprova resolução para reconhecer Palestina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/05/2024 - 13:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 10 MAI (ANSA) – A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta sexta-feira (10), por ampla maioria, uma resolução que reconhece que a Palestina está qualificada para se tornar membro pleno da entidade.

O texto, que recebeu 143 votos a favor e nove contrários, além de 25 abstenções, recomenda que o Conselho de Segurança “reconsidere favoravelmente a questão”.

A aprovação do órgão mais importante da ONU é condição necessária para a Palestina se tornar membro pleno, mas, no mês passado, os Estados Unidos já vetaram uma resolução nesse sentido por ser contra o reconhecimento sem um acordo definitivo com Israel.

A Palestina já é membro “observador” da ONU desde 2012, mas ambiciona o título de membro pleno para participar das instâncias mais importantes das Nações Unidas. Na prática, isso também implicaria o reconhecimento internacional do Estado palestino.

“Colonização e ocupação não são nosso destino, nos foram impostas. Votar pela existência da Palestina é um investimento na paz”, disse o representante palestino na ONU, Riyad Mansour, antes da votação na Assembleia Geral.

O embaixador israelense Gilad Erdan, no entanto, criticou as Nações Unidas pelo fato de submeter o tema ao voto dos membros.

“Esse dia será lembrado com infâmia, vocês estão rasgando a Carta da ONU com suas mãos”, salientou.

Além de Israel, os países que votaram contra o reconhecimento da Palestina são: Argentina, EUA, Hungria, Micronésia, Nauru, Palau, Papua Nova Guiné e República Tcheca.

Entre as potências europeias, a França se posicionou a favor, enquanto Alemanha, Itália e Reino Unido se abstiveram. (ANSA).