Assembleia da Eletrobras aprova novos integrantes para conselho de administração, diz fonte

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Acionistas da Eletrobras aprovaram em assembleia na tarde desta sexta-feira novos integrantes do conselho de administração da companhia de energia elétrica após sua privatização, disse à Reuters uma fonte com conhecimento do assunto.

Entre os indicados em chapa única estão figuras conhecidas do mercado de energia, como Ivan de Souza Monteiro, ex-presidente da Petrobras; Carlos Augusto Leone Piani, ex-presidente da Equatorial Energia; e Marisete Dadald Pereira, ex-secretária executiva do Ministério de Minas e Energia.

O atual presidente da Light, Octavio Cortes Pereira Lopes, também integra a chapa indicada. Outros dois indicados já tiveram passagens pelo “board” da Eletrobras no passado: o especialista em gestão Vicente Falconi e o advogado Marcelo Gasparino.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier, texto de Nayara Figueiredo e Letícia Fucuchima)