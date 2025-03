Assassino de Cecchettin é transferido para cela comum na Itália

VERONA, 1 MAR (ANSA) – O italiano Filippo Turetta, condenado à prisão perpétua pelo assassinato de sua ex-namorada Giulia Cecchettin, mudou de cela e foi transferido para uma seção onde ficará junto com os detentos comuns na prisão de Montorio, em Verona.

O assassino de 23 anos, que chocou a Itália com o crime que cometeu em 2023, ficava em uma ala “protegida” do presídio, mas frequentará a partir de agora a seção de “segurança média”.

Turetta está na cadeia de Montorio desde 25 de novembro de 2023, após sua captura na Alemanha, e mesmo depois de ser condenado à prisão perpétua em 3 de dezembro, ele ainda não havia permanecido entre os detentos comuns.

De acordo com o jornal La Repubblica, os advogados de Turetta alertaram que ele precisará de uma “atenção especial neste momento”.

A transferência de seção no presídio, segundo o periódico, aconteceu em virtude da superlotação da ala reservada aos indivíduos que cometeram crimes de forte reprovação social. Além disso, a decisão pode ter sido tomada para que Turetta continue seu processo de recuperação em outras áreas da prisão.

O crime causou consternação generalizada, em parte devido à brutalidade do assassinato, mas também pela juventude do agressor e da vítima. Segundo promotores do caso, o homem esfaqueou Giulia 75 vezes.

A estudante universitária foi dada como desaparecida em 11 de novembro, após ter saído para comer com Turetta. Seu corpo foi encontrado em uma ravina perto do Lago Barcis, na região de Friuli Veneza Giulia, uma semana depois.

Já Turetta fugiu após abandonar o cadáver, mas foi preso na beira de uma estrada nos arredores de Leipzig, na Alemanha, após ter ficado sem dinheiro para abastecer o carro. Ao confessar o crime, disse ter matado Giulia porque ela não queria reatar o relacionamento amoroso entre os dois. (ANSA).