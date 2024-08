Assassinato na Itália intriga polícia por falta de motivação

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/08/2024 - 12:01 Para compartilhar:

BERGAMO, 30 AGO (ANSA) – A polícia italiana prendeu na madrugada desta sexta-feira (30) o assassino confesso de Sharon Verzeni, morta a facadas em 30 de julho na cidade de Terno d’Isola, província de Bergamo, norte da Itália.

O crime tem intrigado os investigadores por não ter motivação aparente. “Esta noite, ao final de uma investigação muito intensa, conseguimos identificar o homem da bicicleta [retratado pelas câmeras de segurança próximas ao local do homicídio]”, disse a procuradora de Bergamo, Maria Cristina Rota.

Segundo as autoridades italianas, o homem detido, identificado como Moussa Sangare, 31, disse que teve um “arrebatamento repentino” e matou Verzeni, 33, que aparentemente não conhecia.

“Não sei explicar porque isso aconteceu. Eu a vi e a matei”, teria dito o assassino confesso à polícia.

De acordo com Rota, o criminoso “saiu de casa com quatro facas com a intenção de matar alguém”. “Não existem indícios de um crime religioso ou terrorista. Poderia ser Verzeni ou qualquer um que cruzasse o seu caminho”, afirmou a procuradora.

O Ministério Público italiano solicitou a detenção de Sangare por temer que ele possa cometer um novo crime, esconder provas ou fugir. (ANSA).