Assassinato de menina provoca onda de indignação na Colômbia

A Colômbia respeitava, nesta sexta-feira (18), um luto nacional devido ao assassinato de uma menina de 12 anos no sudoeste do país, que causou indignação entre a população local e reações de repúdio por parte do governo de Gustavo Petro.

“Os meninos e meninas do nosso país não merecem uma mensagem de solidariedade por esta rede social quando seus direitos não são respeitados nem protegidos”, publicou Petro hoje no X. “Não podemos permitir mais notícias como a de Sofia.”

Autoridades descobriram ontem o corpo da menor Sofia Delgado – desaparecida havia três semanas – em uma estrada rural do departamento de Vale do Cauca. A polícia prendeu Brayan Campo, de 31 anos, vizinho da menina, como principal suspeito.

Campo admitiu hoje sua responsabilidade, na primeira audiência do caso. Em 2018, a Justiça abriu uma investigação contra ele por abuso sexual de outra menina, um processo que prescreveu sem avanços.

“Há algo que me parece curioso”, comentou hoje a governadora do Vale do Cauca, Dilian Francisca Toro. “Sua filha de 6 anos se chama Sofia, a menina que ele estuprou há quatro ou cinco anos se chama Sofia, e a menina que ele assassinou de forma horrenda também se chama Sofia.”

Após a prisão de Campo ontem, uma multidão formada por moradores do setor destruiu a casa onde o suspeito vivia com a mulher e a filha.

