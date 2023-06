Assassinato de jovem de 17 anos em Roma choca Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 29 JUN (ANSA) – Um adolescente de 17 anos foi detido nesta quinta-feira (29) em Roma, na Itália, sob a suspeita de ter assassinado uma jovem de sua idade, cujo corpo foi encontrado pela polícia dentro de um saco de lixo.

A vítima, identificada como Michelle Maria Causo, teria sido esfaqueada até a morte em um apartamento no bairro de Primavalle, na capital italiana.

O suposto agressor, que é natural de Roma e não teve seu nome revelado, tentou descartar o corpo da adolescente em um saco de lixo dentro de um carrinho de compras. No entanto, os policiais seguiram algumas manchas de sangue e encontraram os restos mortais de Causo.

Uma brasileira que vive no edifício onde ocorreu o crime afirmou que seu namorado viu o suspeito carregando o saco de lixo em que estava o corpo da jovem.

“O meu namorado viu o saco preto. Ele perguntou o que era e se queria uma ajuda para carregar porque parecia pesado. O rapaz disse que tinha peixes dentro. O meu namorado ficou desconfiado e ligou para a polícia”, explicou a testemunha.

O namorado da vizinha do suspeito, por sua vez, relatou que a escadaria do prédio estava “cheia de sangue”.

Enquanto as autoridades italianas trabalham para entender os motivos do crime, o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, afirmou que está “profundamente chocado” com o assassinato, descrevendo o caso como “mais um feminicídio inaceitável”. (ANSA).

