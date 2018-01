Assalto com pedras termina com morte de motorista na Serra do Cafezal (SP)

Para roubar o motorista e saquear a carga, criminosos atiraram pedras contra o para-brisa de um caminhão, na madrugada desta terça-feira, 30, num trecho da Serra do Cafezal, na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu, interior de São Paulo. O ataque aconteceu por volta de 1h da manhã, no km 340 da rodovia, no trecho inicial da serra, divisa com o município de Juquitiba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os assaltantes pretendiam obrigar o motorista a parar, quando seria assaltado. O caminhoneiro, no entanto, perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e colidiu com o barranco da outra pista.

O homem, de cerca de 40 anos, morreu na hora. A carga, de fardos com papel higiênico, foi parcialmente saqueada pelos bandidos. O saque foi interrompido pela chegada dos policiais rodoviários, mas os assaltantes fugiram e ninguém tinha sido preso até o início até a publicação desta matéria.

O motorista estava sem documentos, provavelmente levados pelos criminosos, com sua carteira. A pista da Regis não chegou a ser interditada, porque o veículo de carga tombou no acostamento.