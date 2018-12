Assalto a carro-forte deixa um morto e um ferido em supermercado de SP

Uma pessoa ficou ferida e outra morreu após tiroteio ocorrido hoje (23) no supermercado Extra, no km 13 da Rodovia Raposo Tavares, no Butantã, na zona oeste da capital paulista, por volta de 12h23.

A troca de tiros aconteceu depois que três homens armados anunciaram o assalto a um carro forte que estava no pátio do supermercado. Homens armados abordaram os seguranças que abasteciam os caixas eletrônicos do mercado.

Segundo informações da Polícia Militar, um dos criminosos morreu e dois fugiram do local. Um dos vigilantes ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Universitário.

O Supermercado Extra informou que os clientes saíram ilesos e a a loja foi fechada. A rede de supermercados está contribuindo com as investigações.