Assaltantes invadem casa no Morumbi e trocam tiros com a polícia; um bandido morreu

Seis assaltantes invadiram uma casa no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (22). As informações são do jornal “Hora 1”, da TV Globo.







A tentativa de assalto teve uma perseguição policial aos bandidos, que começou na saída da casa e se estendeu até a comunidade de Paraisópolis, também na zona sul.

Houve troca de tiros entre a polícia e os criminosos, um assaltante acabou morto e um policial ficou ferido no pé.

Ainda de acordo com o “Hora 1”, não se sabe se os bandidos levaram algum item da casa, e ninguém da família assaltada acabou ferido.