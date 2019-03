Assaltante troca de roupa com frentista durante ação no interior de SP

Homens assaltaram um posto de combustível neste domingo (3) em Piracicaba, no interior de São Paulo. As imagens das câmeras de segurança do local mostram quando o frentista é rendido e tira a camisa do uniforme para ceder a um dos suspeitos. As informações são do G1.

As imagens mostram quando os dois suspeitos de assaltarem o posto de combustível rendem o frentista. Pelo menos um dos homens estava armado. Na sequência, ele obriga o frentista a tirar o uniforme e tranca o funcionário no banheiro.

Enquanto isso, dois criminosos usam um pé de cabra para arrombrar o cofre do local. De acordo com a polícia, eles fugiram com mais de R$ 20 mil.