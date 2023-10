Assaí tem lucro líquido de R$ 185 milhões no 3º trimestre, queda de 34,2%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/10/2023 - 20:56 Para compartilhar:

O Assaí apresentou lucro líquido de R$ 185 milhões no terceiro trimestre de 2023. O resultado foi 34,2% menor em relação ao apresentado um ano antes. A empresa afirma, porém, que o resultado reforça a resiliência do seu modelo de negócios, embora tenha sido impactado pelas taxas de juros.

“O grande volume de lojas em fase de maturação e as elevadas taxas de juros seguem impactando de forma significativa o lucro e a margem líquida da companhia”, diz o Assaí no release de resultados divulgado nesta segunda-feira.

O Ebitda ajustado, por sua vez, foi de R$ 1,212 bilhão, com alta anualizada de 19,9%. A margem desse indicador caiu 0,2 ponto porcentual, para 7,1%. “O patamar atual representa o menor nível de pressão desde o início do projeto de conversões”, diz o Assai.

A receita líquida foi de R$ 17,002 bilhões, com alta de 22,9%. No release de resultados, o Assaí destaca “a continuidade no ritmo de crescimento acima de 20%, mesmo diante de cenário de deflação das commodities e elevado patamar de endividamento da população”.

E, para tal resultado, o Assaí enumera três razões: a significativa contribuição da expansão, com 52 lojas abertas nos últimos 12 meses; a dinâmica comercial, com destaque para a campanha do 49º aniversário da rede; e a melhoria contínua na experiência de compras, com agilidade na adaptação do sortimento e adequação dos serviços para atender às demandas regionais, que reflete na continuidade do crescimento de clientes.

Porém, no indicador de vendas em “mesmas lojas”, houve queda anualizada de 0,9%. “O desempenho trimestral foi impactado pela deflação alimentar, impulsionada principalmente por commodities agrícolas, e pelo efeito do fechamento dos hipermercados em 2022, que resultou em forte base de comparação”, justifica o Assaí, citando que o resultado foi melhor no último mês do terceiro trimestre.

“As vendas mesmas lojas apresentaram evolução ao longo do período, atingindo nível positivo em setembro, resultado da recuperação dos volumes, que apresentaram crescimento nos meses de agosto e setembro”, conclui.

