Assaí tem lucro de R$406 mi no 4º tri, estima abertura de cerca de 40 lojas em 2023

SÃO PAULO (Reuters) – A rede de atacarejo Assaí anunciou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de 406 milhões de reais no quarto trimestre de 2022, alta de 7,3% sobre um ano antes.

Já seu resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado foi de 1,2 bilhão de reais, montante 29% superior ao de mesma etapa de 2021.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de cerca de 318 milhões de reais, com Ebitda de 1,15 bilhão, segundo dados da Refinitiv.





A companhia anunciou que pretende abrir cerca de 40 lojas este ano, após 60 aberturas em 2022, das quais 37 apenas nos três últimos meses do ano passado, que incluíram 33 conversões após a compra de pontos do Extra.

A empresa, controlada pelo grupo francês Casino, teve alta de vendas no conceito mesmas lojas de 10,5%, com margem bruta de 17,2%, estável em relação ao quarto trimestre de 2021, segundo o balanço.

O Assaí ainda previu reduzir sua alavancagem financeira com apoio da geração de caixa, com objetivo de relação dívida líquida/Ebitda ajustado próximo a duas vezes no fim de 2023 e cerca de 1,5 vez em 2024. No fim do ano passado, essa relação era de 2,19 vezes.

(Por Alberto Alerigi)





