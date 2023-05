Assaí tem lucro de R$72 mi no 1º tri, afetado por cenário de juros altos

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 18:18 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Assaí registrou lucro líquido de 72 milhões de reais no primeiro trimestre, resultado abaixo dos 214 milhões de reais apurados nos meses de janeiro a março do ano passado, em função do cenário de altas taxas de juros, informou a companhia nesta quinta-feira.

A rede de atacarejo obteve lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 951 milhões de reais no período, aumento de 26,5% ante os três primeiros meses de 2022, quando a companhia apurou Ebitda de 752 milhões de reais.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

