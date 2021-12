Assaí inaugura 13 lojas em dezembro, chega a 212

SÃO PAULO (Reuters) – O grupo varejista Assaí informou nesta quinta-feira que inaugurou 13 lojas em dezembro, elevando para 21 o total de novas unidades no quarto trimestre.

Com isso, a rede de atacarejo controlada pelo francês Casino agregou 28 lojas em 2021, sendo 24 de expansão orgânica e quatro conversões de outros formatos.

“Desta forma, o Assaí encerra 2021 com 212 lojas em operação”, afirmou em comunicado a companhia, que meses atrás foi cindida do GPA, também do Casino.

(Por Aluísio Alves)

