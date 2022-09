Assaí dá ‘banho de glamour’ em lojas do antigo Extra Hiper

Estadão Conteúdo 01/09/2022 - 7:00 Compartilhe

Quem entrar nas novas lojas do Assaí, as primeiras abertas onde antes funcionavam hipermercados Extra, vai notar que houve um “banho de glamour” no velho atacarejo: se antes tudo era empilhado nas próprias caixas dos produtos, agora o visual será mais “clean”, com direito a mercadorias antes associadas apenas a mercados de “rico”, como uma adega de vinhos completa.

Até o fim do ano, serão 40 novas unidades do atacarejo, resultado da compra de pontos comerciais da bandeira que deixou de existir – três abriram as portas esta semana, sendo duas na capital (Anhanguera e Guaianases) e uma em Palmas (TO). E, até o fim da semana, será inaugurado o quarto estabelecimento, em Fortaleza (CE).

Localizado na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, o Assaí Anhanguera é considerado um dos pontos com maior potencial entre os comprados no fim de 2021.

Depois de 150 dias de obras, com investimento de cerca de R$ 50 milhões, o estabelecimento conta com mais de 30 mil m² de área construída, sendo mais de 8,9 mil m² de área de vendas. A unidade tem estacionamento para carros e motos com mais de 1,2 mil vagas. O espaço conta ainda com três pontos de carregamento gratuito para carros elétricos, instalados em parceria com a GreenYellow.

Do lado de dentro, apesar de oferecer mais serviços, as lojas seguirão obedecendo à lógica atacarejista: custo baixo e volume de vendas alto, o que garante um modelo rentável com preço baixo ao cliente. No entanto, as diferenças serão perceptíveis: a loja da Anhanguera, por exemplo, conta com açougue, empório de frios, cantinho do churrasco e padaria, além da seção de vinhos.

EXPANSÃO

Até o fim do ano, o Assaí vai abrir 40 novas lojas convertidas do Extra Hiper e mais cerca de 10 lançadas do zero. A empresa sinalizou a investidores que sua margem Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) pode cair 0,5 ponto porcentual em 2022, ante 2021. Essa queda não apareceu nos dois primeiros trimestres do ano, mas o presidente do Assaí, Belmiro Gomes, diz que ela pode aparecer no terceiro e no quarto trimestres.

Além dos custos de obras, ele explica que a empresa se prepara para o aniversário da marca, com uma estratégia comercial diferenciada, que pode pressionar a margem. Para o futuro, a empresa indica manutenção de margem de lucro e diluição de gastos para garantir investimentos. “Hoje há menos ceticismo de que vamos alcançar guidance (meta)”, diz Gomes, sobre o receio inicial do mercado em relação à transação. Com os números do segundo trimestre de 2022 anualizados, ele entregou a meta de R$ 80 bilhões de faturamento.

O Assaí prometeu para 2024 uma receita bruta de R$ 100 bilhões e, para isso, conta não só com as aberturas de 2022, mas com o restante das 61 lojas compradas do Extra que já estão confirmadas. Essas 21 lojas devem ser abertas no início de 2023 – o segundo trimestre de 2023 será o primeiro com todas as conversões finalizadas.

Restam ainda nove pontos comerciais que estavam na negociação mas aguardam aval dos donos dos terrenos ou outras permissões burocráticas para que a compra seja finalizada. Gomes diz que há uma chance pequena de algumas delas ficarem de fora da companhia.

Analistas da XP, Danniela Eiger, Thiago Suedt e Gustavo Senday elevaram o preço-alvo do Assaí de R$ 20 para R$ 22, potencial alta de 20% em relação ao último fechamento. Eles explicam que as previsões de aumento de vendas e de rentabilidade para as lojas que pertenciam ao Extra é baseada em conversões feitas anteriormente pela companhia. Os analistas chamam a atenção para o fato de os atacarejos terem despontado como um modelo vencedor de varejo alimentar.

Segundo a Nielsen, o formato respondeu por aproximadamente 19,7% do setor em 2021.

A expectativa da empresa é de que, nesse novo formato, a loja venda três vezes mais do que o Extra que funcionava ali, chegando a R$ 500 milhões de faturamento por ano.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.