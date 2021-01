Assaí anuncia novo diretor de expansão com passagem pelo Walmart e Grupo Big

O Assaí Atacadista anunciou nesta quinta-feira, 7, a contratação de José Antonio León Rodríguez como novo Diretor de Expansão e Obras da empresa. Com passagens pelo Walmart, Grupo Big e consultoria do setor, ele tem cerca de 30 anos de experiência em cenários de ampliação de negócios e expansão em mercados de varejo, atacado e distribuição.

“Considerando os novos desafios que temos este ano com as exigências vindas do mercado, bem como a necessidade de continuar com um plano de expansão robusto e acelerado, o time de diretores do Assaí se fortalece com a chegada de um novo executivo. Estamos otimistas que José León nos ajudará manter o foco no calendário de obras e expansão do Assaí de forma estratégica, coordenada e respeitando as características de cada mercado que operamos”, comenta Belmiro Gomes, presidente do Assaí.

O Assaí e o GPA estão em processo de separação anunciada em setembro do ano passado. Na época, a previsão era de que até o fim do primeiro trimestre de 2021, a separação fosse concluída e, assim, o Assaí pudesse ser listado separadamente na B3.

