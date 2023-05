Assaí adota postura “cautelosa” em novas aberturas de lojas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 12:58 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Assaí está vendo um ambiente competitivo no varejo nacional diante da grande abertura de lojas pelo setor – e pela própria empresa – nos últimos meses, além de um consumidor com renda pressionada pelo cenário de juros elevados, afirmou nesta sexta-feira o presidente-executivo da companhia, Belmiro Gomes.

O posicionamento é semelhante ao citado pelo Carrefour Brasil, dono da bandeira de atacarejo Atacadão, que na quarta-feira disse que a performance do grupo deve ser impactada até o final do ano pela grande abertura de lojas no setor dos últimos meses.

Somente o Assaí, nos últimos 12 meses, abriu 59 lojas no país, elevando o total em operação para 266. A empresa ainda tem 28 lojas em obras, das quais 15 orgânicas e 13 conversões, de acordo com dados apresentados em conferência com analistas.

Segundo Gomes, diante do contexto de abertura maciça de lojas pelo setor, inflação de alimentos reduzida e juros elevados, o Assaí adotou postura de “mais cautela” na abertura de novas lojas orgânicas. O executivo afirmou que a empresa tem 40 projetos de novas lojas aguardando aprovações, mas que o trabalho de conversão de hipermercados Extra em atacarejos Assaí não sofrerá alterações.

“O objetivo para o Assaí em 2023 é estabilidade de margens (sobre 2022) e alavancagem de 2,2 vezes”, disse Gomes. Ele acrescentou que ainda é cedo para revisar a meta de faturamento de 100 bilhões de reais em 2024, ante 54,5 bilhões de receita líquida em 2022.

“O ‘guidance’ de 2024 tem um componente de inflação. Vamos aguardar o segundo, terceiro trimestres, e ver o comportamento da inflação versus volume (de vendas)”, disse Gomes. “Se já tivesse começado esse movimento de baixa (dos juros) obviamente a gente estaria mais confiante para iniciar os projetos (de novas lojas).”

No primeiro trimestre, a alavancagem da companhia subiu para 2,78 vezes ante 2,19 vezes no final do ano passado e 2,2 vezes no início de 2022.

Gomes afirmou que a expectativa para o segundo trimestre é de uma inflação de alimentos “muito reduzida”, ecoando avaliação do Carrefour Brasil de mais cedo nesta semana.

O executivo também afirmou esperar que as vendas de abril ao final de junho tenham um comportamento semelhante ao do primeiro trimestre, avançando na comparação trimestral, em parte pela própria expansão do parque de lojas da companhia e também pelo ambiente macroecônomico e sazonalidade do período.

Por volta de 12:55, as ações do Assaí recuavam 6,45%, a 10,74 reais, respondendo pelo pior desempenho do Ibovespa, que subia 1,5%.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

