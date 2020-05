Aspirantes à direção da OMC podem apresentar candidaturas até 8 de julho

Os aspirantes à direção-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) terão um mês a partir de 8 de junho para apresentar suas candidaturas, decidiram os 164 membros da entidade após o anúncio da saída do brasileiro Roberto Azevêdo.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira (20), a OMC anunciou que seus membros “estabeleceriam um prazo de “um mês para candidatos que desejarem substituir Azevêdo no cargo de diretor-geral”, entre 8 de junho e 8 de julho.

Logo depois, os candidatos – muitos observadores acreditam que serão africanos – serão convidados a se reunirem com os membros da OMC. Esse período de campanha geralmente dura três meses, mas a renúncia do brasileiro mudou a situação.

O sexto diretor-geral da OMC anunciou na semana passada que renunciaria no final de agosto, um ano antes do esperado, por razões “familiares”, em meio a uma recessão econômica generalizada devido à pandemia do novo coronavírus.

A renúncia colocou a organização em uma situação delicada, já que os países têm menos de três meses para designar seu sucessor em um processo que geralmente dura nove meses.

O procedimento para nomear o chefe da OMC não é uma eleição, mas um mecanismo consensual que funciona por eliminação.

A seleção é supervisionada por um trio de funcionários, composto pelo presidente do Conselho Geral (o mais alto órgão de tomada de decisões que reúne os membros da OMC), o chefe do Órgão de Solução de Controvérsias e o responsável pelo órgão de Revisão de Política Comercial.

O presidente do Conselho Geral – o embaixador da Nova Zelândia, David Walker – será responsável por perguntar aos representantes dos Estados sobre suas preferências e determinar qual candidato tem maior probabilidade de consenso.

Após essa fase de consulta, o trio é responsável por eliminar gradualmente os candidatos com o menor número de votos. A seleção de 2013 de Azevedo, que sucedeu o francês Pascal Lamy, foi realizada em três etapas por sucessivas eliminações.

A saída de Azevedo ocorre no momento em que o Órgão de Solução de Controvérsias é afetado por um número insuficiente de juízes e nomeações suspensas pelos Estados Unidos.

As negociações comerciais internas da OMC estão paralisadas e a pandemia obrigou a organização a adiar indefinidamente sua Conferência Ministerial, que deveria ocorrer no Cazaquistão em junho.