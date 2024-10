ASML decepciona em encomendas no 3º trimestre e CEO prevê recuperação lenta do mercado de chips

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2024 - 15:32 Para compartilhar:

A ASML, empresa holandesa que produz equipamentos para fabricantes de chips, teve encomendas de 2,63 bilhões de euros (US$ 2,87 bilhões) no terceiro trimestre de 2024, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 15. O resultado veio acima dos 2,60 bilhões de euros registrados em igual período do ano passado, mas frustrou a expectativa de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam encomendas de 5,1 bilhões de euros.

Em nota, o CEO da ASML, Christophe Fouquet, afirmou que ainda espera um “desenvolvimento forte” e contínuo no setor de inteligência artificial (IA), mas alertou que outros segmentos do mercado de semicondutores estão levando mais tempo para se recuperar. “Isso deve continuar em 2025, levando à cautela dos consumidores”, disse Fouquet.

A empresa holandesa também cortou projeções para receita de vendas em 2025, para uma faixa entre 30 bilhões de euros a 35 bilhões de euros, abaixo dos 40 bilhões de euros anunciados anteriormente.

Por outro lado, a ASML teve lucro líquido de 2,08 bilhões de euros no terceiro trimestre, salto de 31% em comparação a igual período do ano anterior. O resultado representou lucro por ação de 5,28 euros, bem acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 4,86 euros por ação.

A receita de vendas foi de 7,5 bilhões de euros no período, também acima do esperado pela FactSet, que previa receita de 7,16 bilhões de euros.

O balanço da ASML foi divulgado um dia antes do previsto por conta de um erro técnico, segundo a empresa. Após a publicação, as ações da holandesa fecharam com tombo de 15,64% em Amsterdã e o American Depositary Receipt (ADR), listado no Nasdaq, caía 16,55% em Nova York, por volta das 14h40 (de Brasília).

A perspectiva negativa para o setor pesou sobre ações de outras grandes fabricantes de chips, como Nvidia e American Micro Devices (AMD), que caíam cerca de 5% no horário citado.

*Com informações da Dow Jones Newswires