Asilos na Itália violaram direitos humanos, acusa Anistia

TURIM, 17 DEZ (ANSA) – A Anistia Internacional da Itália informou que asilos e residências sanitárias assistenciais de três regiões do país “violaram os direitos humanos em cinco áreas” durante a primeira onda da pandemia de coronavírus Sars-CoV-2.

O documento publicado nesta quinta-feira (17), chamado de “Abandonados”, analisou a violação de direitos humanos nas estruturas da Lombardia, Vêneto e Emilia-Romagna. Os cinco pontos com os problemas foram “direito à vida, à saúde, a não discriminação, a não ser submetido a tratamentos desumanos e degradantes e ao respeito à vida privada”.

A entidade pede que seja feita uma “investigação pública independente para examinar o que não funcionou e onde estão as responsabilidades” sobre as revelações feitas no relatório. Além disso, oferece indicações do que deve ser feito “de maneira imediata” nos chamados RSAs.

Um estudo publicado em junho mostrou que cerca 10% das mortes registradas na Itália entre fevereiro e abril por causa do coronavírus Sars-CoV-2 foram computadas nas estruturas sanitárias para idosos – sejam públicas ou particulares.

O mesmo estudo do Instituto Superior de Saúde (ISS), órgão ligado ao governo italiano, destacou que cerca de 41% das mortes nos asilos no período foram causadas pela Covid-19. Atualmente, já existem investigações regionais e locais para verificar as estruturas. (ANSA).

