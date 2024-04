Ásia e Pacífico devem crescer 4,5% em 2024 e 4,3% em 2025, prevê FMI

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/04/2024 - 12:21 Para compartilhar:

O Produto Interno Bruto (PIB) da região da Ásia e do Pacífico deve avançar 4,5% em 2024, segundo projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgada em relatório sobre a região. O valor é 30 pontos-base maior do que a projeção anterior, de outubro. Para 2025, a expectativa é de desaceleração da atividade, para 4,3%.

Em 2023, a região cresceu 5%, bem mais do que o esperado, e o FMI projeta que, caso avance conforme o estimado neste ano, a Ásia passará a corresponder a 60% do crescimento global.

O crescimento econômico da Índia surpreendeu no segundo semestre de 2023, segundo a instituição, visto que o investimento internacional foi elevado e a demanda doméstica robusta impulsionou a atividade.

No médio prazo, o FMI espera que a inflação retorne à meta dos bancos centrais na maioria dos países asiáticos, a depender de uma política devidamente restritiva em regiões de inflação mais elevada.

Na China, porém, o recuo dos preços de commodities e uma demanda enfraquecida tendem a contribuir para o retorno da inflação à meta.

O Fundo alerta, porém, que uma desaceleração mais forte do que o esperado na China pode impactar toda a região e trazer o crescimento para baixo.