Ásia: bolsas fecham em baixa, de olho em covid na China; Tóquio sobe após eleição

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira, 11, em meio a preocupações renovadas com a situação da covid-19 na China e após gigantes de tecnologia do país serem multados. Na contramão, o mercado japonês subiu após as eleições legislativas do fim de semana e também impulsionado pela fraqueza do iene.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto caiu 1,27% hoje, a 3.313,58 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,47%, a 2.187,34 pontos. O recente aumento de casos de covid-19 na China e a detecção de uma nova subvariante altamente contagiosa da Ômicron em Xangai desestimularam o apetite por risco.

Em Hong Kong, o Hang Seng sofreu um tombo de 2,77% em Hong Kong, o maior em cerca de um mês, terminando o pregão em 21.124,20 pontos. Os negócios em Hong Kong foram pressionados não apenas pela questão da covid-19, mas também por decisão de Pequim de multar “giant techs” chinesas, por falharem em fazer declarações antitruste apropriadas. A ação do Alibaba despencou 5,8% em Hong Kong e a da Tencent recuou 2,9%.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi teve queda de 0,44% em Seul, a 2.340,27 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,86% em Taiwan, a 14.340,53 pontos.

Exceção, o japonês Nikkei avançou 1,11% em Tóquio nesta segunda, a 26.812,30 pontos, após o governista Partido Liberal Democrata (PLD) e seus aliados vencerem a eleição parlamentar do fim de semana no Japão. O triunfo veio dois dias após o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, um expoente do PLD, ser morto a tiros durante um comício. O Nikkei foi sustentado ainda pela desvalorização do iene, que nas últimas horas atingiu seu menor nível em quase 24 anos em relação ao dólar.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom predominantemente negativo da Ásia, e o S&P/ASX 200 caiu 1,14% em Sydney, a 6.602,20 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.