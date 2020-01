Ashley Graham cria coleção de vestidos de noiva para todos os tipos de corpos

Não é de hoje que a modelo Ashley Graham atua no mercado da moda como modelo plus size, como empresária e ativista. Depois de ter feito collabs com numeração grande para algumas marcas, ela lançou uma coleção para noivas.

Em parceria com a Pronovias, Ashley criou uma linha de vestidos para todos os tipos de corpo. Ao todo, são 15 modelos, incluindo opções rendadas e tomara-que-caia, e até um terninho, o preferido dela. A grade é bem ampla, começa no 34 e vai além do 64.

Ao anunciar a novidade no Instagram, Ashley publicou um relato sobre sua própria experiência em busca do vestido para o seu casamento, há nove anos, com Justin Ervin.

“Muitas de nós conhecem a sensação de comprometer seu estilo pessoal para encontrar um vestido que sirva, algo que você não deveria fazer no dia do casamento”, escreveu. “Encontrei um modelo que amava, mas tive que ‘engolir’ detalhes do vestido que não queria porque não havia nada que encaixasse em mim”.

Na época do casamento de Ashley, em 2010, ela teve apenas dois meses para organizar tudo. Não encontrou um vestido do seu tamanho e estilo e, por isso, acabou escolhendo um menor e teve que costurar um tecido na parte de trás da peça para caber nele.