Ashleigh Barty vence Kerber e vai à final de Wimbledon pela primeira vez

Ashleigh Barty, número 1 do mundo, se classificou nesta quinta-feira para sua primeira final de Wimbledon ao vencer a alemã Angelique Kerber (28ª e campeã do torneio em 2018) por 6-3 e 7-6 (7/3).

A tenista australiana de 25 anos vai disputar o título no sábado com a tcheca Karolina Pliskova (13ª) ou com a russa Aryna Sabalenka (4ª).

“É incrível, foi a melhor partida de tênis que já joguei”, disse Barty, que disparou oito aces e 38 winners. “Foi uma partida e tanto desde a primeira bola.”

“Estou muito orgulhosa de mim mesma e farei de tudo no sábado para vencer o torneio. Jogar esta final, será a maior experiência da minha vida”, acrescentou.

Barty havia sido eliminada nas oitavas de final de Wimbledon em 2019, poucas semanas depois de seu triunfo em Roland Garros, o único título de Grand Slam em sua galeria até agora.

Contra Kerber, ela começou se impondo e abriu 3-0. A alemã de 33 anos reagiu mas não conseguiu alcançá-la.

Mas foi ela quem conseguiu o quebrar o serviço no início do segundo e abrir a vantagem de 3-0. E no momento em que o segundo set parecia que seria uma cópia do primeiro, desta vez a favor da alemã, Barty mudou o cenário, quebrando o serviço da adversária.

Kerber chegou a ficar na frente em 6-5, mas Barty emendou dez pontos consecutivos forçando o ‘tie break’ e fez 6-0, com seis match points. Kerber salvou três, mas acabou perdendo no quarto.

A tenista alemã, ex-número 1 do mundo e vencedora de três Grand Slams (Aberto da Austrália e dos Estados Unidos em 2016, Wimbledon em 2018), tem o consolo de ao menos ter renascido nesta edição de Wimbledon, após suas eliminações na primeira rodada em fevereiro no Aberto da Austrália e em junho em Roland Garros.

