Asensio não participa de treino do Real Madrid em Abu Dhabi

O espanhol Marco Asensio não participou do treino do Real Madrid, nesta quinta-feira, a dois dias da final do Mundial de Clubes da Fifa em Abu Dhabi.

O atacante sentiu dores musculares na coxa esquerda na semifinal contra o Kashima Antlers. Asensio entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo e só ficou 14 minutos em campo. Depois do jogo, o técnico Santiago Solari lamentou a lesão do atacante.

“São coisas que acontecem no futebol. Ele não tinha nada, estava limpo, entrou e estava bem. Veremos o que tem, é preciso estudar. Esperamos que não seja nada grave, porque é um jogador importante”, declarou o treinador argentino.

Asensio vai fazer exames médicos na sexta-feira para saber se estará disponível para a decisão.

