Às vésperas de voltar a atuar pelo Vasco, Alex Teixeira teve estreias tímidas por outros clubes Atacante, que está confirmado para duelo contra a Chapecoense, deslanchou no decorrer de suas passagens pelos times do exterior







Antes do seu retorno ao Vasco, Alex Teixeira teve passagens pelo Shakhtar Donetsk-UCR, Jiangsu Suning-CHI e Besiktas-TUR. Neste domingo, a partida contra a Chapecoense será marcada pela sua volta aos campos com a camisa cruz-maltina. E como foram as estreias pelo Vasco e nos times do exterior? O LANCE! detalha.

+ Confira a tabela da Série B

VASCO DA GAMA

Alex Teixeira não teve uma estreia meteórica. Seu primeiro ano foi tímido e ainda contou com a pressão de ter que livrar o time do rebaixamento. O que não ocorreu. Em 2008, o Vasco foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez.

No ano seguinte, a performance foi completamente oposta. Mesmo com o peso de ter que fazer o Cruz-Maltino voltar à Primeira Divisão. Alex tinha 19 anos, mas amadureceu e mostrou todo seu potencial. Vale destacar, que saiu de seus pés o gol do título da Série B de 2009. Em seguida, foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrância.

SHAKHTAR DONETSK-UCR

O camisa 7 vascaíno apareceu no cenário mundial pelo futebol da Ucrânia. Inclusive, chamou a atenção de clube como o Chelsea e o Liverpool. Ao todo foram 224 partidas, 87 gols e duas assistências.

Apesar da vitória em sua estreia, por 2 a 0 sobre Zorya-UCR, o jogador teve uma atuação sem destaque. Além disso, esteve em campo por apenas 55 minutos.

JIANGSU SUNING-CHI

A cria da base cruz-maltina também passou em branco no primeiro jogo com a camisa do time da China. No entanto, sua equipe perdeu para o Guangzhou FC-CHI. Na ocasião, Alex entrou no início do segundo tempo e ainda recebeu um cartão amarelo.

Posteriormente, o atleta deslanchou no futebol chinês. No total jogou 142 partidas, marcou 68 gols e deu 19 assistências.

BESIKTAS-TUR

​Alex Teixeira teve um desempenho abaixo do esperado na Turquia. Além de ter uma atuação apagada na estreia, no empate em 0 a 0 com o Gazisehir Gaziantep-TUR, ficou sofreu com lesões e ficou por mais de dois meses parado.

Pelo futebol turco participou de 31 duelos, balançou as redes por quatro vezes e contribuiu com uma assistência.

E MAIS:

E MAIS: