Às vésperas de G7, Papa lembra que guerra é ‘sempre uma derrota’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/06/2024 - 9:01

VATICANO, 12 JUN (ANSA) – O papa Francisco voltou a recordar nesta quarta-feira (12) que as guerras são “sempre uma derrota”, às vésperas de participar pela primeira vez da cúpula de líderes do G7 que será realizada na região da Puglia, no sul da Itália, onde planeja abordar a construção de vias concretas para a paz.

“Não esqueçamos a atormentada Ucrânia, não esqueçamos a Palestina, Israel e Myanmar e tantos países que estão em guerra.

Hoje queremos a paz, a guerra é sempre uma derrota, desde o primeiro dia”, afirmou o líder da Igreja Católica, durante audiência geral na Praça São Pedro, no Vaticano.

Perante a uma multidão de fiéis, Francisco fez um apelo para todos rezarem “pela paz”, para que “o Senhor sempre dê forças” para lutar por ela.

Além disso, a reflexão semanal do Papa foi dedicada à importância da leitura da Bíblia, tendo o Papa renovado o seu convite a ter uma edição de bolso do Evangelho, para consultar regularmente. “Isto é muito importante: todos os dias, dedicar algum tempo para ouvir, meditar, ler uma passagem da Escritura”, indicou.

Por fim, o Papa destacou a necessidade de os padres realizarem homilias breves, nunca com mais de “oito minutos”, que seja “um pensamento, um sentimento, uma indicação de ação, o que fazer”.

A novo apelo do Santo Padre pela paz é feito dois antes dele participar da cúpula dos líderes do G7 em Borgo Egnazia, na Puglia, no qual se tornará o primeiro Papa da história a ir a uma reunião do grupo das sete nações mais industrializadas do mundo.

Na próxima sexta-feira (14), o argentino participará da sessão sobre Inteligência Artificial (IA), tema que o preocupa, e pedirá que a tecnologia respeite a dignidade humana. (ANSA).