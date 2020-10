Às vésperas de eleição, EUA batem recorde de casos de Covid

NOVA YORK, 31 OUT (ANSA) – Às vésperas da eleição de 3 de novembro, os Estados Unidos bateram um novo recorde de casos do coronavírus Sars-CoV-2 em um único dia, com 99.321 contágios confirmados nesta sexta-feira (30), segundo o monitoramento da Universidade Johns Hopkins.

Esse também é o maior número de diagnósticos positivos para um período de 24 horas em um único país em todo o planeta. Com isso, os EUA chegaram a 9.048.177 casos do novo coronavírus, o que representa 20% do total mundial.

Além disso, o país tem 229.710 mortes, 19% daquelas registradas em todo o planeta – a população americana equivale a pouco mais de 4% do número de habitantes da Terra.

Líder nas pesquisas presidenciais, o democrata Joe Biden tem apostado nas críticas à gestão da pandemia pelo governo de Donald Trump para conquistar a Casa Branca em 3 de novembro.

“Vou ser claro: qualquer um que seja responsável por mergulhar e prender a América nessa crise – qualquer pessoa que faça isso sem um pingo de vergonha ou empatia – não deveria ser presidente”, escreveu Biden no Twitter após a divulgação do recorde de sexta-feira. (ANSA).

Veja também