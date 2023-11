Às vésperas das férias, aéreas são top 5 em reclamações

Coluna do Mazzini 12/11/2023 - 8:01 Para compartilhar:

Por Tom Camilo

Com as férias se aproximando, as companhias aéreas ocupam a quinta posição no ranking de segmentos de mercado com maior número de reclamações registradas pela Secretaria Nacional do Consumidor. O prêmio de campeão em reclamações vai para o setor de Bancos, Financeiros e Administradores de Cartão.

Conforme dados solicitados pela Coluna, até outubro de 2023 o setor registrou 77.306 reclamações, com índice de solução de 81,83%. O índice médio de solução registrado no portal da Senacon é de 76,85%. O setor registra bons números quando comparado a outros segmentos. O segmento de Viagens, Turismo e Hotelaria, por exemplo, é o terceiro com maior número de reclamações, registrando 97.265 reclamações e com índice médio de solução de 52,96%.

As companhias aéreas mais conhecidas – como a Gol, Tam e a Azul -, têm índice de solução acima de 80% e 100% de reclamações respondidas. Em nota de 1 a 5, a avaliação das empresas de transporte aéreo é de 3,56.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias