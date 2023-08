As vendas do iPhone da Apple caem no terceiro trimestre

Diego Soussai Diego Soussa https://istoe.com.br/autor/diego-soussa/ 04/08/2023 - 4:14 Compartilhe

A Apple previu que uma queda nas vendas continuaria no trimestre atual, derrubando as ações, apesar de superar as vendas de Wall Street e as metas de lucro no terceiro trimestre fiscal.

As ações da Apple caíram cerca de 2% após resultados e perspectivas mistos. A força nos serviços impulsionou o lucro no terceiro trimestre, mas as vendas mais fracas do que o esperado do aparelho mais famoso da Apple, o iPhone, desapontaram os investidores. Executivos disseram que as vendas do iPhone iriam melhorar, mas não disseram quanto.

Apple pode enfrentar escassez de iPhone devido a problemas de fabricação, aponta relatório

A Apple está em uma posição delicada, com seu arraigado iPhone lutando por participação contra os rivais do Android em um mercado maduro, enquanto seu próximo grande produto – o headset de realidade mista Vision Pro anunciado em junho – ainda não está nas mãos dos consumidores.

A Apple disse que as vendas do terceiro trimestre fiscal encerrado em 1º de julho caíram 1,4%, para US$ 81,8 bilhões, e o lucro por ação aumentou 5%, para US$ 1,26. Isso superou as expectativas dos analistas de US$ 81,69 bilhões e US$ 1,19 por ação, segundo dados IBES da Refinitiv. As vendas mais fracas do iPhone foram compensadas por fortes vendas no segmento de serviços que contém o Apple TV+ e pelas vendas na China, que cresceram 8% ano a ano.

O diretor financeiro da Apple, Luca Maestri, disse que a empresa espera um desempenho de receita ano a ano no quarto trimestre fiscal da empresa, encerrado em setembro, semelhante à queda relatada pela empresa na quinta-feira. Essa previsão de vendas está abaixo das expectativas dos analistas de vendas aproximadamente estáveis ​​no quarto trimestre fiscal de US$ 90,19 bilhões, de acordo com dados da Refinitiv.

A Apple calculou a margem de lucro bruto no trimestre de setembro em 44% a 45%, enquanto os analistas esperavam, em média, 43,4%, segundo dados da Refinitiv.

Os gastos com pesquisa e desenvolvimento da Apple também atingiram US$ 22,61 bilhões no ano fiscal até agora, cerca de US$ 3,12 bilhões a mais do que no ano anterior.

O presidente-executivo da Apple, Tim Cook, disse à Reuters em entrevista que o aumento dos gastos com P&D foi em parte impulsionado pelo trabalho em inteligência artificial generativa , o mesmo campo que está impulsionando os gastos de outras grandes empresas de tecnologia.

“Fazemos pesquisas em uma ampla gama de tecnologias de IA, incluindo IA generativa, há anos. Vamos continuar investindo, inovando e avançando responsavelmente nossos produtos com essas tecnologias para ajudar a enriquecer a vida das pessoas”, disse Cook. “Obviamente, estamos investindo muito e isso está aparecendo nos gastos com P&D que você está olhando.”

Enquanto os rivais da Big Tech, incluindo a Microsoft e o Google da Alphabet, estão gastando bilhões em duelos de chatbots e outras tecnologias de IA, Cook disse que a IA apareceria nos produtos da Apple como novos recursos. Um desses recursos, disse ele, será a capacidade do iPhone de transcrever mensagens de correio de voz em tempo real, a partir deste outono.

Nesse ínterim, a Apple parecia superar o que foi o mercado de smartphones mais fraco da China em quase uma década. As vendas gerais de smartphones caíram 8% na China no segundo trimestre, para os níveis mais baixos desde 2014, de acordo com a Counterpoint Research. Por outro lado, Cook disse à Reuters que as vendas do iPhone da Apple na China cresceram “dois dígitos” e que as vendas também foram altas em outros segmentos na China.

Isso ajudou a Apple a aumentar as vendas na região da China para US$ 15,76 bilhões, ante US$ 14,60 bilhões no mesmo trimestre do ano passado.

“Isso foi realmente feito atraindo um recorde trimestral de switchers para o iPhone, além de ter uma forte atividade de atualização”, disse Cook. “Também estabelecemos recordes trimestrais na China para vestíveis, casa e acessórios e serviços.”

A Apple disse que as vendas do iPhone foram de US$ 39,67 bilhões, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 39,91 bilhões, segundo dados da Refinitiv. Cook disse que a base instalada de iPhones atingiu um novo recorde, mas não deu números.

“A empresa continua enfrentando ventos contrários causados ​​pela queda no crescimento do mercado de smartphones”, disse Jeremy Goldman, analista da Insider Intelligence. “Todos os olhos estão agora em seus ganhos para qualquer potencial Vision Pro ou anúncios relacionados à IA que possam expandir ainda mais os limites de seu modelo de negócios.”

O segmento de serviços da Apple, que inclui o serviço Apple TV+, que anunciou um acordo para levar a Major League Soccer, teve receita de US$ 21,21 bilhões, ante estimativas de analistas de US$ 20,76 bilhões, segundo dados da Refinitiv.





Cook disse que a Apple agora tem 1 bilhão de assinantes em sua plataforma, que inclui serviços da Apple e aplicativos de terceiros, acima dos 975 milhões de um trimestre atrás.

“A receita de serviços foi um ponto brilhante, atingindo o maior volume de vendas trimestrais já registrado, graças ao aumento da receita de licenciamento de pesquisa”, disse Jesse Cohen, analista sênior da Investing.com.

O negócio de wearables da empresa, que inclui Apple Watch e AirPods, teve receita de US$ 8,28 bilhões, ante estimativas de analistas de US$ 8,39 bilhões, segundo dados da Refinitiv.

As vendas de Mac e iPad foram de US$ 6,84 bilhões e US$ 5,79 bilhões, respectivamente, em comparação com estimativas de analistas de US$ 6,62 bilhões e US$ 6,41 bilhões, segundo dados da Refinitiv.

“Quase metade dos compradores de Mac durante o trimestre eram novos no produto, e continuamos a ver uma forte atividade de atualização para Apple Silicon”, disse Cook

