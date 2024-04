As quatro famílias de aviões da Boeing, que enfrenta uma estrita vigilância

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/04/2024 - 12:07 Para compartilhar:

A fabricante de aeronaves americana Boeing, alvo de investigações do órgão regulador, do Congresso e dos tribunais dos EUA por questões de segurança, produz atualmente quatro famílias de aeronaves comerciais.

Veja a seguir suas principais características, de acordo com a empresa, que já vendeu um total de 18.109 aeronaves, com 6.259 ainda a serem entregues até o final de março.

– A família 737 MAX, a favorita –

Essa aeronave de corredor único, lançada em agosto de 2011, consome menos combustível e emite menos gases de efeito estufa (-20% em ambos os casos) do que seu antecessor, o 737, e é 50% mais silenciosa.

Um total de 7.901 unidades foram encomendadas, das quais 4.813 estavam previstas para serem despachadas no final de março. É a aeronave de venda mais rápida da história da Boeing.

Ela está disponível em quatro versões:

– 737 MAX 7 (máximo de 172 assentos, 7.130 km de autonomia): em maio de 2023, seu preço de tabela era de US$ 99,7 milhões. Até o final de março, 390 unidades estavam encomendadas.

As entregas deveriam começar em 2019, mas ele ainda não foi certificado pela agência reguladora da aviação civil dos EUA (FAA).

– 737 MAX 8 (até 210 assentos, 6.480 km de autonomia): em maio de 2023, seu preço era de US$ 121,6 milhões. Em 31 de março, 5.783 haviam sido encomendados e 3.145 ainda não haviam sido entregues.

Esse modelo sofreu dois acidentes em 2018 e 2019, que deixaram 346 vítimas fatais e levaram a uma longa suspensão dos voos de todos os 737 MAXs em todo o mundo. A causa foi um problema de design de software.

– 737 MAX 9 (até 220 assentos, 6.110 km de autonomia): em maio de 2023, seu preço era de US$ 128,9 milhões. Em 31 de março, 439 unidades haviam sido encomendadas, e 125 ainda estavam sendo encomendadas. Essa versão esteve envolvida no incidente de 5 de janeiro, quando uma escotilha se soltou no meio do voo de uma aeronave da Alaska Airlines entregue em outubro.

– 737 MAX 10 (até 230 assentos, 5.740 km de autonomia): em maio de 2023, custava US$ 134,9 milhões. Em 31 de março, 1.289 haviam sido encomendados.

Seu voo inaugural ocorreu em 18 de junho de 2021 e as entregas estavam programadas para começar em 2023. No entanto, ele não foi certificado pela FAA.

– A família 787, o Dreamliner –

Entrou em serviço em 2011. Um total de 2.359 aeronaves foram encomendadas, das quais 789 estavam encomendadas no final de março. De acordo com a Boeing, é a aeronave widebody de venda mais rápida na história da aviação.

As entregas foram suspensas por quase dois anos, entre 2021 e 2022, e novamente no início de 2023, devido a um problema com a fuselagem.

Ele está disponível em três versões (787-8, 787-9 e 787-10) e pode transportar entre 242 e 330 pessoas.

– A família 777X, a mais recente da família –

Essa aeronave de corredor duplo, com uma envergadura de 72 metros, deverá ser a aeronave desse tipo em serviço com a maior configuração interna no mundo. Sua entrada em operação, inicialmente planejada para 2020, agora é estimada para 2025 devido aos requisitos de certificação.

Até o final de março, 538 unidades haviam sido encomendadas.

– 777-8: Considerado um concorrente direto do Airbus A350-1000, com capacidade para 350 a 375 passageiros e autonomia de voo de 16.110 km.

– 777-9: Com capacidade para 400 a 425 passageiros e autonomia de 14.075 km.

Em maio de 2023, o preço de tabela do 777-8 era de US$ 410,2 milhões e o do 777-9 era de US$ 442,2 milhões.

– A família 767, a tradicional –

Desde 1983, 1.422 aeronaves desse tipo foram encomendadas e, no final de março, 101 ainda não haviam sido entregues, nenhuma delas na versão para passageiros.

Atualmente, a Boeing produz o 767-F, um avião de carga, e o 767-2C ou KC-46, um avião de reabastecimento militar.

